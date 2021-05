Al via i playoff: Milwaukee-Miami LIVE su Sky

MILWAUKEE BUCKS-MIAMI HEAT | IL TABELLINO

Il racconto del primo tempo

Brutale inizio di gara-1 per i Bucks, che non riescono a contenere Duncan Robinson dal perimetro: 3/3 dall’arco per il tiratore di Miami e subito 9-2 Heat, ma Milwaukee reagisce e con Antetokounmpo e Middleton cerca di tenersi a contatto, anche se a "sgabbiare" meglio sono gli ospiti. Tanti errori, da una parte e dall'altra, nella parte centrale del primo quarto, ma la prima tripla a segno dei Bucks (da parte di Brook Lopez) dopo 7 errori porta i padroni di casa a -2, sul 15-13.

La preview di gara-1

Archiviati i play-in, scelte le 16 che correranno per mettersi al dito l’anello, ora è tempo di playoff: che iniziano — ovviamente anche su Sky Sport — con la prima gara della serie tra la testa di serie n°3 a Est, i Milwaukee Bucks, e la n°6, i Miami Heat. Fin troppo facile tornare subito col pensiero alla serie di playoff dello scorso anno, nella bolla di Orlando: semifinale di conference, Bucks con la testa di serie n°1 fortemente favoriti e invece secco 4-1 in favore degli Heat, poi capaci di avanzare fino alle finali NBA. I fantasmi di quella serie ovviamente scenderanno anche loro metaforicamente in campo insieme ai protagonisti della serie al Fiserv Forum, per gara-1 di una serie che si preannuncia spettacolare e combattuta. Due vittorie per Milwaukee (una addirittura di 47 punti il 29 dicembre in Florida), una per Miami nelle tre sfide stagionali tra queste due squadre, che mettono in copertina MVP (Giannis Antetokounmpo), All-Star di ieri e di oggi (Jimmy Butler, Bam Adebayo, Khris Middleton, Jrue Holiday) e tanti altri protagonisti.