Il lungo lettone è stato sanzionato dopo aver passato la serata in un club di Los Angeles, evitando per sua fortuna la squalifica e la quarantena che lo avrebbero costretto a non scendere in campo. A chi lamenta una disparità di giudizio rispetto al caso James, la NBA ha risposto: “Situazioni diverse: ambiente aperto e controllato nel caso di LeBron, ben diverso dalla scelta di Porzingis”

Kristaps Porzingis è stato sanzionato dalla NBA per aver violato le regole anti-COVID che proibiscono ai giocatori di andare nei bar, nei club e in tutti i luoghi in cui è complicato mantenere le distanze di sicurezza tra clienti. Due giorni fa, il lungo lettone ha passato la serata in un locale e, una volta pizzicato dalla lega, ha subito la sanzione - evitando per sua fortuna la squalifica che avrebbe avuto un peso specifico ben diverso sulla cavalcata playoff dei Mavericks. “Ciò che è accaduto è stato un errore solo ed esclusivamente mio”, ha sottolineato Porzingis dopo aver segnato 20 punti nella vittoria in gara-2. “Ero onestamente un po’ confuso rispetto all’applicazione del protocollo, riguardo a ciò che fosse previsto, ho commesso un passo falso ed è giusto che paghi per questo. Sono felice che ciò mi abbia comunque permesso di essere sul parquet”. Una visita a un club di Los Angeles che, nonostante Porzingis abbia già ricevuto la doppia dose di vaccino, non è ancora concessa dal protocollo NBA, che nella nota ha aggiunto: “Dopo aver consultato medici ed esperti, considerando l’accaduto, non c’è il rischio che la sua presenza al club possa trasformarlo in un veicolo di contagio. Nessuna quarantena è per questo richiesta”.