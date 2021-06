Un cataclisma in casa Boston Celtics. L’eliminazione al primo turno contro Brooklyn ha fatto saltare per aria gli equilibri, probabilmente precari, dei biancoverdi, che all’indomani del 4-1 subìto dai Nets ha deciso di rivoluzionare il proprio organico: via Danny Ainge, che ha scelto di abbandonare la sua posizione di presidente delle Basketball Operations ai Celtics, e al suo posto la promozione a un ruolo dirigenziale dell’attuale allenatore, Brad Stevens, la cui nuova carica lascia però ovviamente scoperto il posto in panchina. Un posto che verrà riempito proprio seguendo le indicazioni dello stesso Stevens che, come primo compito nel suo nuovo ruolo dirigenziale, avrà quello di individuare il suo miglior successore possibile. L’allenatore dei Celtics, a sentire i soliti ben informati, non si sarebbe mai ripreso completamente dallo stress legato alla scorsa stagione, quella terminata tra mille incertezze nella bolla di Orlando, e per questo motivo avrebbe accettato di lasciare la panchina e di accettare invece un nuovo ruolo nel front office per raccogliere l’eredità di Danny Ainge.