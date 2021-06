Celtics eliminati: "Ma al completo diamo fastidio"

Con la sconfitta in gara-5, i Boston Celtics hanno concluso un’annata complicatissima a livello di infortuni e assenze per Covid-19, mancando le finali di conference raggiunte in tre dei precedenti quattro anni. “Ma quando siamo in salute e al completo possiamo dare fastidio a tutti” ha detto Marcus Smart, il cui futuro però potrebbe essere lontano da Boston

Tantissime squadre in questa stagione hanno avuto a che fare con gli infortuni, ma poche hanno avuto la sfortuna dei Boston Celtics. La squadra di coach Brad Stevens ha chiuso la stagione perdendo stanotte contro i Brooklyn Nets, una squadra certamente più forte e profonda di loro — ma che avrebbero preferito affrontare al completo invece che con le assenze pesanti di Jaylen Brown, Robert Williams e Kemba Walker. Proprio quest’ultimo è stato rallentato moltissimo da un problema al ginocchio sinistro che gli ha fatto saltare 29 partite, dopo che nelle prime otto stagioni in NBA a Charlotte ne aveva perse solamente 35 combinate. “È dura, sono arrivato qui perché volevo essere parte di cavalcate speciali ai playoff e di partite ad alta intensità, ma non ci sono riuscito. Devo sistemare tutto durante l’estate, devo ritrovare la fiducia in me stesso e la salute. E ho bisogno di tempo per riuscirci”.

Marcus Smart dal canto suo è sicuro che con più fortuna a livello di salute i Celtics possano tornare a giocarsela come fatto nel recente passato: “Quando siamo sani e ci siamo tutti, siamo un dito in… per chiunque” ha detto con un uso di parole colorito. “Lo abbiamo dimostrato volta dopo volta quando siamo al completo, perciò l’obiettivo numero uno è recuperare tutti. È stato un anno sfortunato per tutti, me incluso. Eravamo senza tre titolari di fatto, perciò è dura. Dobbiamo riposarci, imparare e capire di che cosa abbiamo bisogno”. La sua situazione però andrà risolta anche a livello contrattuale: a Smart resta un solo anno di contratto, perciò può firmare un’estensione quest’estate; se non dovesse farlo, però, il suo futuro potrebbe anche essere lontano dal Massacchusetts, sacrificato sul mercato per cercare di migliorare la squadra.