Dopo il crollo in gara-5 e lo svantaggio per 3-2 nella serie contro i Suns, tutti in casa Lakers aspettano una scossa, un cambio di passo e magari un ritorno eccellente in quintetto. Anthony Davis sta recuperando e le sue parole lasciano sperare in una svolta: “Speriamo che la riabilitazione continui a dare i frutti sperati e che lo staff tecnico riesca ad avere certezze nel lasciarmi libero di scendere in campo. Questo è l’obiettivo di tutti: l’unica cosa che posso garantire è quella di continuare al lavorare e a fare trattamenti fino a poche ore dalla palla a due”. Non è da escludere dunque un ritorno in campo in extremis, anche perché per i Lakers potrebbe essere anche l’ultima occasione in stagione prima dell’eliminazione. “È dura vedere i miei compagni in difficoltà e non poter dare una mano: ero frustrato e fuori dal parquet, ma sapevo che il mio corpo non mi avrebbe permesso di incidere in alcun modo. Ma per fortuna resta ancora una gara-6 da giocare: abbiamo a disposizione le armi necessarie per proseguire la corsa playoff”.