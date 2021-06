La prestazione da 45 punti in gara-6 di Kawhi Leonard ha lasciato senza parole anche Luka Doncic, che ha ammesso sinceramente “Ci ha distrutti, ha giocato una partita incredibile. Ma è quello che fa”. In vista di gara-7 però il leader dei Mavs tiene alto il morale della squadra: "Siamo tutti motivati, non vedo perché non dovremmo crederci. Vince chi arriva primo a quattro"

Davanti a certe prestazioni non puoi fare altro che toglierti il cappello. Nella partita più importante della stagione Kawhi Leonard ha sfoderato una prestazione memorabile, segnando 45 punti (massimo in carriera ai playoff pareggiato) di cui 12 in un ultimo quarto semplicemente perfetto con 5/5 al tiro e 2/2 da tre punti, riportando la serie con i Dallas Mavericks in parità ed evitando l’eliminazione dei suoi L.A. Clippers. Una prova da due volte MVP che ovviamente non ha potuto lasciare indifferente neanche l’altro grande protagonista della serie, Luka Doncic: “Voglio dire, ci ha distrutti” ha ammesso candidamente lo sloveno dopo la partita. “Ha giocato una partita incredibile, ma è quello che fa un giocatore del genere”. “C’è un motivo se è una superstar” ha aggiunto Tim Hardaway Jr., secondo miglior marcatore dei Mavs con 23 punti dietro ai 29 di Doncic. “È da tantissimo tempo che gioca in certi momenti, perciò per lui non è niente di nuovo. Sinceramente non penso neanche che ci siamo fatti sfuggire questa gara: penso che la squadra migliore oggi abbia vinto la partita”. “Viene tutto dalla mentalità del non voler andare a casa” ha detto Leonard dopo il match. “È una cosa che ho sempre avuto e ho cercato di imporre la mia volontà sulla partita, insieme ai miei compagni che hanno avuto la stessa mentalità. Ora andiamo a gara-7: non importa dove sei, devi lasciare tutto in campo”.