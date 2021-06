Giocare da protagonista una serie storica per i Suns ed eliminare LeBron James dai playoff per la prima volta al primo turno, non è stato abbastanza soddisfacente per Jae Crowder - che ha preferito non farsi sfuggire l’occasione unica di prendere in giro un avversario come il n°23 dei Lakers. La prima provocazione è arrivata in campo, nel finale di gara, quando ormai era chiaro a tutti che la partita (e soprattutto la serie) erano concluse e che i campioni NBA in carica erano definitivamente sconfitti: Crowder ha improvvisato un passo di salsa liberamente ispirato al balletto di LeBron James all’interno di uno spot commerciale che qualche settimana fa ha spopolato sui social. Un guanto di sfida a cui ha fatto seguito una rapida corsa nello spogliatoio dopo che gli arbitri - capito il tipo di aria che stava iniziando a tirare sul parquet - hanno preferito allontanarlo dal campo (in testa al pezzo le immagini di Crowder che balla, di seguito quelle dello spot girato da LeBron James - diventato poi virale).