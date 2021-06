Partita folle degli Hawks a Philadelphia in gara-1: Atlanta travolge nel primo tempo i Sixers, conduce ben oltre le 20 lunghezze di vantaggio per 40 minuti, prima di crollare nel finale e rischiare la clamorosa rimonta da parte dei padroni di casa. Decisivi i 35 punti e 10 assist di Trae Young e i 21 con la tripla della vittoria firmati da Bogdan Bogdanovic. Danilo Gallinari ne aggiunge 9 in uscita dalla panchina, mentre ai Sixers non basta un Joel Embiid gigantesco sotto canestro da 39 punti e 9 rimbalzi

PHILADELPHIA 76ERS-ATLANTA HAWKS 124-128 (IL TABELLINO)

Una partita difficile da raccontare, preludio però di una serie che ha tutte le carte in regola per essere divertente e spettacolare. Per oltre 40 minuti infatti c’è stata una sola squadra - o quasi - sul parquet: gli Hawks, sapientemente guidati da un Trae Young da 35 punti e 10 assist, volano sul +26 dopo un quarto d’ora di gioco, sfruttando un primo tempo da 74 punti e 13 triple a bersaglio, in una serata da ben 20 canestri di squadra dalla lunga distanza. Alla festa dei primi 45 minuti partecipa anche Danilo Gallinari, autore di 9 punti e di un paio di belle giocate a inizio quarto periodo. La gara però al posto di declinare verso una tranquilla conclusione, diventa molto più complicata del previsto per gli Hawks a causa dell’inesperienza e della paura di vincere: le palle perse si accumulano, così come i punti di vantaggio sprecati. Alla fine Philadelphia, trascinata alla disperata dalle energie di un Joel Embiid che non doveva esserci e che trova il modo di segnare 39 punti con 12/21 dal campo e 14/15 a cronometro fermo, si riporta a un solo possesso di distanza. Serve un canestro e nell’ultimo minuto a salire in cattedra è Bogdan Bogdanovic, che brucia la retina con la tripla più importante della serata - 21 punti con 5/12 dalla lunga distanza - e zittisce l’infuocato pubblico di casa. Una rimonta che non cambia il risultato finale, ma che ridà morale ai Sixers - sotto 0-1 in una serie che per i ragazzi di coach Doc Rivers sarà più lunga e complicata del previsto.

Il racconto del primo tempo tra Philadelphia e Atlanta

Joel Embiid è nel quintetto titolare dei Sixers e questa è la migliore notizia per Philadelphia, che dimostra subito in avvio con la tripla frontale di non aver perso ritmo: un inizio di partita gradevole e ad alto punteggio, “Attacchi meglio delle difese”, avrebbero sottolineato alla Domenica Sportiva. Sei minuti di gioco: 10-18 per Atlanta. L’attacco dei padroni di casa sembra incepparsi prima di quello degli Hawks, nonostante Joel Embiid continui a banchettare nell’area avversaria. Il dominatore del primo quarto però è Trae Young, alla prima semifinale playoff in carriera e per nulla intimorito: è lui a regalare la doppia cifra di vantaggio ad Atlanta, grazie ai suoi 12 punti e 5 assist in meno di dieci minuti di partita. 34-22 il punteggio in favore degli ospiti. Quando Young va a recuperare le energie in panchina, si abbassa anche il ritmo della sfida, ma i liberi di Gallinari tengono comodamente avanti gli ospiti: dopo un quarto è 42-27 per Atlanta.