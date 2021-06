Era una notizia che in molti attendevano , soprattutto dopo la tensione manifestata più volte nel corso della stagione tra allenatori e staff tecnico - sfociata nello scontro che ha coinvolto durante un timeout Goga Bitadze e l’assistente Greg Foste r - diventata ineludibile dopo la mancata qualificazione ai playoff. Perso lo spareggio play-in contro gli Wizards, Nate Bjorkgren sapeva che il suo destino era segnato : la conferma è arrivata pochi istanti fa, con l’allontanamento dalla panchina dopo un solo anno d’esperienza ai Pacers. Stando a quanto raccontato da ESPN, ieri c’è stato un incontro con la proprietà a cui ha fatto seguito nel giro di poche ore la conferma della fine anticipa del rapporto tra le parti, anche ascoltando la richiesta di varie componenti dello spogliatoio di andare alla ricerca di un nuovo allenatore con più esperienza nella gestione del gruppo. Dopo sei anni consecutivi ai playoff e con un All-Star in continua crescita come Domantas Sabonis, i Pacers non vogliono interrompere il loro percorso per tornare a essere una squadra di vertice a Est come accaduto un decennio fa nelle battaglie (poi perse) contro i Miami Heat guidati da LeBron James.

vedi anche

Rivoluzione Blazers: via coach Stotts dopo 9 anni

C’è poi chi come Bleacher Report è entrato maggiormente nel dettaglio della situazione in casa Pacers, raccontando come ad esempio TJ Warren - protagonista nella bolla di Orlando con i Pacers - avesse chiesto di essere ceduto dopo aver saputo dell’arrivo di un allenatore così privo d’esperienza in un contesto difficile come quello NBA. Da aggiungere a questo poi non si può dimenticare la complicata situazione legata agli infortuni che hanno ridotto al minimo la rotazione a disposizione dello staff tecnico - da Myles Turner al già citato Warren, passando per i gravi problemi di salute di Caris LeVert. Nel frattempo è già partito il toto-nomi per indicare il possibile sostituto: Yahoo Sports parla di un forte interessamento per Terry Stotts, mentre The Athletic non esclude un possibile contatto con coach Steve Clifford - entrambi rimasti senza panchina da poco e con la giusta esperienza per rimettere a posto i cocci dello spogliatoio di Indiana.