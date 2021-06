Si tratta di una frase fatta che si sente spesso ripetere. Un giocatore che lascia tutto sul campo. Nel caso di Donovan Mitchell però si adatta alla perfezione alla sua serata in gara-2 contro i Clippers. Una prestazione sensazionale - 37 punti con 15/29 al tiro e il 50% da tre (6/12) - per guidare i suoi sul 2-0 nella serie contro L.A., ma anche uno sforzo fisico devastante, tanto che il vederlo uscire dal campo malconcio ha fatto preoccupare più di un tifoso dei Jazz. "Ho preso una botta, mi faceva male, ma ora è tutto a posto. Sono cose che succedono. Sono venuto fin qui camminando sulle mie gambe e se volete faccio uno sprint per dimostrarvi che sto bene", tranquillizza tutti lui. Che poi passa ad analizzare il secondo successo su due gare di Utah, che ora ha il comando della serie: "Tutti abbiamo la massima fiducia reciproca, in questa squadra. Momenti difficili ci sono stati e ci saranno, quando si sono messi a zona non riuscivamo a segnare neanche per sbaglio [solo 5 possessi a punti sui 22 in cui Utah ha dovuto fronteggiare la zona schierata da coach Lue, ndr]. Succede - dice Mitchell - ma la cosa più importante è la nostra forza di volontà: io ho totale fiducia in tutti i miei compagni e loro ce l'hanno in me, permettendomi di fare quello che so fare. Joe [Ingles] si è fatto avanti nel momento più importante della gara, Bojan [Bogdanovic] ha difeso alla grandissima, Royce [O'Neale] sta facendo lo stesso dall'inizio della serie, Rudy [Gobert] lo conosciamo tutti e anche stasera ha preso i suoi soliti 20 rimbalzi. Con noi funziona così: se vogliamo vincere dobbiamo vincere di squadra, e anche se i tiri non entrano sappiamo come continuare a giocare, perché la fiducia che abbiamo in noi è ai massimi livelli".