La data di gara-1 delle finali NBA? L'8 luglio. Ovvero, sei mesi esatti dalla data dell'operazione subita da Spencer Dinwiddie per ricostruire il legamento crociato anteriore del suo ginocchio destro, infortunatosi alla terza gara stagionale, il 27 dicembre nella sfida tra i suoi Brooklyn Nets e gli Charlotte Hornets, in uno scontro di gioco contro Bismack Biyombo. "Ma sarò in campo prima che non si dica", fa sapere il giocatore dei Nets, che presto si unirà alla squadra dopo aver condotto tutta la sua riabilitazione sulla West Coast, a Los Angeles. Dinwiddie, secondo quanto riportato dal "New York Daily News", è già tornato in palestra ad allenarsi con il suo trainer personale, Olin Simplis, e la volontà è quella di completare "il recupero più rapido mai visto da un infortunio di questo tipo" ("Sono passate 17 settimane", aveva scritto su Instagram a inizio maggio: "Chi è il giocatore che è tornato in campo più rapidamente?"). Sempre a inizio maggio coach Nash era stato al contrario molto cauto, su un possibile ritorno in campo già quest'anno della sua guardia ("Non penso che possa accadere, per due motivi: buttarlo in campo dopo tutto questo tempo fermo non sarebbe facile, così come non lo sarebbe per lui adattarsi ai nostri equilibri di squadra. Ma mai dire mai: sono successe cose ben più strane in passato", le parole del capo allenatore dei Nets), mentre più possibilista invece era apparso il GM Sean Marks: "Non scommetterei mai contro Spencer".