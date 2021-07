2/23

MANNION FIGLIO D'ARTE, PAPÀ PACE IN CAMPO IN NBA E IN ITALIA | La passione per la pallacanestro arriva da suo padre Pace, nato a Salt Lake City e giocatore NBA per Golden State Warriors, Utah Jazz, New Jersey Nets e Milwaukee Bucks, prima di trasferirsi in Italia nel 1989. Le esperienze nel campionato italiano lo hanno portato a giocare a Cantù, Treviso, Reggio Emilia e Caserta - città in cui conobbe sua moglie Gaia Bianchi, ex pallavolista di Guidonia