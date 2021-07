Ci sono serate diverse dalle altre, notti magiche che riportano indietro la mente di 17 anni e permettono di sognare un girone alle Olimpiadi e un viaggio in Giappone difficile da immaginare. Nico Mannion, per ragioni anagrafiche, non ricorda la cavalcata dell’Italbasket che ad Atene 2004 riuscì a conquistare un argento storico, ma ha fatto di tutto per riportare gli azzurri a giocarsi una medaglia olimpica. I suoi 24 punti sono stati fondamentali a Belgrado contro la Serbia per chiudere i conti e trascinare i compagni verso un’avventura ancora tutta da scrivere: “Non riesco a smettere di piangere - spiega Mannion a fine gara - è un’emozione straordinaria che non riesco a spiegare. A vent’anni, avere un’opportunità così, con questo gruppo e con questo grande staff… ci siamo aiutati l’uno con l’altro, abbiamo lavorato duro tutti insieme e in campo abbiamo raccolto i frutti. Avevamo l’opportunità di fare qualcosa di grande, di rappresentare al meglio il nostro Paese. Come festeggerò? A casa a mangiare, magari con i miei genitori che sono venuti qui a tifare per me. Siamo qui di passaggio, la nostra destinazione ora è Tokyo!”. E le congratulazioni più belle arrivano da oltreoceano, con Golden State che ha sottolineato come Mannion abbia “guidato da leader l’Italbasket con i suoi 24 punti”. Merito del lavoro e della crescita in questo primo anno in NBA: un piccolo passo iniziale, una storia in cui la point guard di Golden State spera di scrivere tanti altri capitoli importanti.