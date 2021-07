Luka Doncic lo aveva detto: niente riposo per me quest’estate, c’è la nazionale. E il suo ritorno in campo con la maglia della Slovenia è stato a dir poco sensazionale. La stella dei Dallas Mavericks è stato l’MVP del torneo preolimpico di Kaunas guidando i suoi alle prime Olimpiadi della loro storia, con una finale contro i padroni di casa della Lituania semplicemente fenomenale: 31 punti, 11 rimbalzi e 13 assist nel successo per 96-85 contro una nazionale che, seppur non al livello del passato, poteva comunque contare su Domantas Sabonis e Jonas Valanciunas. Doncic ha dominato in lungo e in largo, chiudendo con 21.3 punti, 8 rimbalzi e 11.3 assist di media nelle quattro gare disputate, tirando con il 55.6% dal campo e il 39% da tre punti pur continuando a litigare con i liberi (solo il 64%) in appena 25.5 minuti di gioco di media. E dire che in finale non ha nemmeno tirato benissimo da tre (1/5), distruggendo però i lituani con un clamoroso 12/18 da due punti in 34 minuti.