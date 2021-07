Il gesto atletico più incredibile di gara-1 è firmato dal n°34 dei Bucks nel secondo quarto, rimontando da dietro Mikal Bridges in transizione e rifilandogli una stoppata straordinaria che fa saltare sulla sedia Flavio Tranquillo in telecronaca e non può non ricordare il gesto di LeBron James su Andre Iguodala in gara-7 delle finali NBA 2016

Mikel Bridges lanciato in transizione, sembrano due punti facili, poi... si oscura la vallata. Giannis Antetokounmpo mette a segno una delle giocate più belle di gara-1 in difesa, rimontando con lunghissime falcate lo svantaggio sul giocatore dei Suns e andando a stoppare al tabellone il suo sottomano, ad altezze irreali. "Cosa ho visto! Cosa ho visto", il commento di Flavio Tranquillo in telecronaca: "Questa è una delle imprese sportive più incredibili", dice, ricordando ovviamente come il due volte MVP NBA sia stato in dubbio fino a pochi minuti dal via di gara-1 dopo l'infortunio subìto in gara-4 della serie contro Atlanta che ha fatto preoccupare seriamente tutto lo staff medico di Milwaukee. E invece il greco - non a caso soprannominato "The Greek Freak", perché di autentico "scherzo della natura" si tratta - mette in chiaro di star bene ed essere addirittura vicino al 100%. Con un balzo incredibile, una stoppata sensazionale - che ricorda da vicino quella di LeBron James su Andre Iguodala in gara-7 delle finali 2016 - e la giocata forse più bella della prima sfida per l'anello 2021.