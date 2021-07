Mentre le Finals sono in pieno corso, le altre 28 squadre certamente non rimangono solo a guardare davanti ai televisori. E alcune di esse devono ancora scegliere un pezzo importante del proprio futuro come la decisione sul capo-allenatore. Tra di loro ci sono gli Orlando Magic, che dopo aver salutato Steve Clifford sono alla ricerca di una guida tecnica in grado di traghettare un gruppo di giovani nella prossima stagione — destinata molto probabilmente a essere perdente. Per questo la scelta sembra essere indirizzata verso il profilo di un assistente allenatore alla prima esperienza come capo, e secondo quanto riferito da ESPN si tratterebbe di Jamahl Mosley. Il 42enne è l’assistente preferito di Luka Doncic ai Dallas Mavericks ed è stato tenuto in considerazione proprio per la panchina dei texani (che hanno poi scelto Jason Kidd), ma avrebbe battuto la concorrenza di un altro assistente allenatore come Wes Unseld Jr. dei Denver Nuggets (per il quale si parla fortemente degli Washington Wizards) per diventare head-coach in Florida.