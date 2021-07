L'eliminazione agli ultimi playoff per mano dei Clippers in semifinale di conference e le parole di Rudy Gobert all'indomani della sconfitta ("Ovviamente le nostre aspettative erano diverse, per cui fa male: dobbiamo chiederci cosa ci impedisce di fare meglio di così") hanno gettato un'ombra sull'estate degli Utah Jazz, la squadra capace di completare una stagione regolare trionfante - conclusa con il miglior record di lega - ma di ritrovarsi poi a guardare da fuori le fasi calde dei playoff NBA. Per questo, sotto la guida del nuovo, intraprendente proprietario Ryan Smith, sono in tanti a pensare che il roster dei Jazz possa subire qualche assestamente in estate. No, non certo una rivoluzione - non si toccano né Donovan Mitchell né Rudy Gobert, peraltro rinnovati da poco con contratti sontuosi, e pare che la volontà sia quella di accordarsi anche per mantenere Mike Conley nello Utah - però attorno al nucleo centrale non si escludono cambiamenti. I nomi circolati come "spendibili" sono sicuramente quello di Derrick Favors, tornato solo lo scorso anno a Salt Lake City ma con un valore di mercato relativo, ma soprattutto quelli di Bojan Bogdanovic e Joe Ingles.