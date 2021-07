Tutto pronto al Barclays Center per il Draft 2021: 60 scelte e tanti giovani talenti che si preparano a sbarcare tra i professionisti, a caccia di un’opportunità e di spazio in NBA in una serata che resterà per sempre nella loro memoria. Un evento da seguire in diretta dalle 2.00 di questa notte su Sky Sport NBA e in replica il 30 luglio alle 12.30, alle 15.30, alle 19 e alle 21 con il commento di Dario Vismara e Stefano Salerno Condividi:

Dopo l’anno “da remoto”, il Draft NBA torna in presenza al Barclay Center di Brooklyn con la lega pronta ad accogliere una nuova e super interessante classe di talenti: riflettori puntati su Cade Cunningham - la guardia di Oklahoma State e principale indiziato a diventare prima scelta assoluta da parte dei Detroit Pistons nella selezione di questa notte. Evan Mobley, Jalen Green e Jalen Suggs sono gli altri giocatori più indicati nel completare il quartetto che dovrebbe aprire una serata che - come spesso accade - potrebbe riservare grandi sorprese: sono diverse le squadre che vogliono sfruttare la loro posizione in Lottery, scambiando la scelta e andando a caccia di giocatori già pronti, mentre diversi All-Star in rotta con le loro franchigie (ogni riferimento a Ben Simmons non è puramente casuale) potrebbero forzare le loro squadre a cercare una trade nelle prossime ore. Staremo a vedere cosa accadrà: appuntamento è per le 2 ora italiana su Sky Sport NBA e in replica alle 12.30, alle 15.30, alle 19 e alle 21 con il commento di Dario Vismara e Stefano Salerno.

L’ordine di scelta: Detroit e Houston in testa, Orlando e Golden State due volte in Lottery vedi anche Draft: ordine di scelta aggiornato del primo giro Lo scorso 23 giugno si è tenuta (con un mese di ritardo rispetto al solito, in questo calendario slittato che propone per la prima volta il Draft a luglio) la Lottery NBA che ha sorteggiato, in base all’ordine d’arrivo finale in regular season delle squadre rimaste fuori dai playoff, l’elenco delle prime 14 chiamate al Draft 2021. Probabilità che hanno premiato i Detroit Pistons, regalando alla squadra del Michigan una prima scelta assoluta che potrebbe cambiare le sorti della franchigia nel prossimo decennio. Houston, disastrosa in stagione regolare, deve accontentarsi della piazza d’onore (potendo scegliere tra tanti altri talenti di assoluto livello), così come Cleveland e Toronto. La quinta squadra chiamata a scegliere - almeno per il momento - sono gli Orlando Magic, che torneranno “on the clock” anche per l’ottava scelta. Discorso simile per i Golden State Warriors che, in una situazione diversa rispetto al rebuilding portato avanti dalla squadra della Florida, vanno a caccia di due giocatori pronti a da sfruttare subito con le scelte n°7 e n°14. Visto quanto successo nel 2009 con Steph Curry - selezionato proprio dopo altri sei giocatori - la speranza Warriors è di ripetere un colpo del genere. Memphis invece ha concluso una trade con New Orleans e messo un piede in top-10: chissà se non arriveranno altre mosse nelle prossime ore da parte dei Grizzlies.