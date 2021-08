9/10 ©Getty

TREVOR ARIZA | Anche per lui, come Dwigth Howard e Wayne Ellington, sarebbe un ritorno in gialloviola. E anche per lui, come Dwight Howard, sarebbe un ritorno dopo aver vinto un titolo NBA in maglia Lakers (nel 2009, quello in finale contro gli Orlando Magic). Il profilo è quello che ormai abbiamo imparato a conoscere: veterano, buon tiratore dall'arco (soprattutto dagli angoli), ancora un eccellente difensore, se accetterà di giocare per pochi soldi potrebbe fare il caso dei Lakers