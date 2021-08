Neppure il tempo di twittare la propria felicità nell'essere approdoto a Memphis, in quei Grizzlies conosciuti già in passato per uno stile di gioco fisico e aggressivo perfetto per le sue caratteristiche ("Grit and Grind: let's go") che Patrick Beverley ha già dovuto riprendere in mano il suo smartphone e aggiornare il messaggio: confermando la sua felicità, anche se stavolta non si tratta più dei Memphis Grizzlies ma dei Minnesota Timberwolves, la sua destinazione finale. L'ex giocatore dei Clippers, spedito a Memphis nell'affare Bledsoe, è stato a sua volta ceduto dai Grizzlies ai Timberwolves, che in cambio hanno mandato in Tennessee Jarrett Culver e Juan Hernangomez.