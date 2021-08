Non sono tantissimi i free agent in grado di dare un sostanziale contributo ancora disponibili sul mercato, ma le contender per il titolo sono sempre a caccia di un veterano in grado di dare una mano. Tra essi c’è Paul Millsap, che dopo la conclusione della sua esperienza con i Denver Nuggets non ha ancora firmato con una squadra. A 36 anni di età e dopo una stagione in cui ha chiuso con 9 punti e 4.7 rimbalzi di media con il 48% dal campo e il 34% da tre in 21 minuti, per lui potrebbe essere arrivato il momento di ricoprire un ruolo da riserva in una squadra che punta al titolo, e per questo — secondo quanto scritto dal Denver Post — sulle sue tracce ci sarebbero soprattutto i Golden State Warriors e i Brooklyn Nets.