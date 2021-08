Simmons via dai Sixers? Gli ultimi aggiornamenti

I Sixers non hanno ricevuto nessuna offerta di rilievo per l’All-Star australiano, rimasto ancora in squadra con il rischio di trascinare questa situazione complicata fino all’inizio della prossima stagione: lui vuole andare via, in Pennsylvania però non sono disposti a svenderlo. Daryl Morey però dovrà abbassare le pretese, altrimenti all’esordio della regular season Simmons sarà ancora a Philadelphia

Il mercato è in una fase di stanca, tutti sono in vacanza, ma l’inizio della stagione NBA si avvicina sempre più e Ben Simmons resta ancora un giocatore dei Sixers. Complicato scambiarlo senza deprezzarlo, rinunciare a lui accettando offerte che non sono all’altezza. Il risultato al momento però è che l’All-Star di Philadelphia fa ancora parte del roster della squadra della Pennsylvania e lì dovrebbe rimanere anche a inizio stagione, ribaltando la convinzione comune di qualche settimana fa che lo vedeva come giocatore pronto a partire. La voglia di liberarsi di lui si è dunque scontrata contro l’amara realtà: non ci sono squadre in NBA disposte a fare follie per lui e difficilmente arriveranno offerte nei prossimi giorni per cambiare questo assunto. Per sbloccare lo stallo quindi una delle due parti dovrà fare un passo indietro: per primi i Sixers, che dovranno accontentarsi di un’offerta inferiore a quelle esorbitanti portate avanti da Daryl Morey. Altrimenti Simmons sarà in campo con la squadra di Doc Rivers nella prima partita della regular season, il punto di non ritorno a cui a Philadelphia non volevano arrivare.