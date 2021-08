DeAndre Jordan ha già le valigie pronte, distante dai piani nel medio-lungo periodo dei Brooklyn Nets che già immaginano come sostituire - in maniera low cost - il centro ex Clippers che non è riuscito ad avere impatto al fianco di Kevin Durant e compagni. Ben 20 milioni di dollari nei prossimi due anni che finiranno nel tritacarne chiamato “buyout”: a quel punto bisognerà muoversi sul mercato e aggiungere un lungo alla rotazione. Come già raccontato nel caso dei Lakers, anche i Nets potrebbe quindi beneficiare della trade a tre conclusa nelle scorse ore che ha portato Lauri Markkanen a Cleveland. Un lungo in più in una squadra che ha ringiovanito la rotazione sotto canestro e che potrà (e dovrà) probabilmente fare a meno anche di Isaiah Hartenstein - autore di 8.3 punti, 6 rimbalzi, 2.5 assist e 1.2 stoppate di media in quasi 18 minuti trascorsi sul parquet l’anno passato con i Cavs. Il centro di 23 anni, dopo aver declinato la player option da 1.9 milioni di dollari (diventando così unrestricted free agent), va a caccia di un accordo con Brooklyn, che già in passato aveva pensato a lui senza mai riuscire a metterlo sotto contratto.