La situazione legata a Ben Simmons è destinata a tenere banco almeno per il prossimo mese, quando si vedrà se l’australiano manterrà fede alla sua volontà di non presentarsi al training camp con i Philadelphia 76ers per forzare una trade. E se le sue destinazioni preferite — cioè le squadre californiane, Sacramento Kings esclusi — sembrano essere irraggiungibili, c’è un’altra squadra che invece pare non aver ancora rinunciato all’idea di prenderlo: i Cleveland Cavaliers . Secondo quanto scritto dal giornalista Marc Stein, i Cavs sarebbero ancora interessati a prendere l’All-Star dei Sixers , che ha un ottimo rapporto con Darius Garland (preferito a Collin Sexton per il futuro della franchigia) e avrebbe immediatamente il ruolo di stella assoluta che Simmons vorrebbe , dopo aver condiviso oneri e onori con Joel Embiid ai Sixers.

Per arrivare a Simmons i Cavs potrebbero anche sacrificare un giocatore che in realtà non hanno ancora visto in campo: Lauri Markkanen. Secondo quanto scritto dallo stesso Stein, il finlandese è stata più un’occasione di mercato che non una vera e propria necessità — vista anche la presenza di lunghi come Evan Mobley e Jarrett Allen —, e il suo contratto da circa 16 milioni di dollari a stagione potrebbe tornare utile in uno scambio per Simmons, ipotizzando di metterlo assieme a Sexton e a Cedi Osman per convincere i Sixers. Le regole del salary cap impediscono però ai Cavs di scambiare Markkanen insieme ad altri giocatori prima del prossimo 27 ottobre, perciò tutte le parti in causa dovrebbero aspettare dopo l’inizio della stagione fissato per il 19. Ci sarà così tanta pazienza per concludere lo scambio? Al momento è troppo presto per saperlo.