Disavventura curiosa per De’Aaron Fox dei Sacramento Kings. Dopo aver pubblicato su Instagram una foto mentre sollevava pesi, mostrando un fisico decisamente superiore rispetto a quello del passato, è stato contattato dall’anti-doping della NBA per sottoporsi a un test immediato. Il tutto testimoniato dalla fidanzata su Instagram: "L'avevano detto che sarebbe arrivato un test in fretta…"

La off-season, si sa, è periodo di allenamenti intensivi — non solo in campo per migliorare tecnicamente ma anche in sala pesi. De’Aaron Fox nella scorsa stagione ha fatto un deciso salto di qualità, avvicinandosi anche al livello degli All-Star nel suo ruolo, ma aveva ancora del margine per crescere fisicamente e diventare ancora più difficile da marcare. Per questo nel corso dell’estate si è sottoposto a un lavoro specifico per crescere dal punto di vista muscolare, immortalando i suoi progressi con un post su Instagram. Tutti i suoi amici lo hanno immediatamente preso in giro dicendogli che presto sarebbe arrivato un controllo anti-doping da parte della NBA, e incredibilmente è proprio quello che è successo. Secondo quanto scritto dalla sua fidanzata su Instagram, il giorno dopo sono arrivati un paio di messaggi dal “Doping control officer” della lega chiedendo di sottoporsi immediatamente a un controllo anti-doping. Una coincidenza? Probabilmente sì, ma le tempistiche fanno nascere qualche dubbio.