Damian Lillard aveva utilizzato proprio una diretta Instagram per anticiparlo: “Non lascerò Portland, almeno non adesso”. E proprio attraverso il social delle immagini ha continuato a ribadire la sua lealtà nei confronti dell’unica città che ha conosciuto nel corso della sua carriera: “Torno per averne ancora di più… Rip City è la mia città” ha scritto Lillard, accompagnando le sue parole a due immagini di lui che esce dal campo circondato dai tifosi dei Blazers e di lui sul parquet con i due pollici verso l’alto. Un post che ha raccolto quasi 500.000 like dai suoi follower e che ribadisce la sua posizione: Lillard non si sposta dall’Oregon, almeno per il momento. Saranno poi i risultati in campo a determinare il suo futuro con i Blazers, perché superata la soglia dei 30 anni il suo obiettivo dichiarato è quello di competere per il titolo — e per come sono costruiti ora i Blazers non sembrano attrezzati per giocarsela. Rimane comunque sotto contratto per quattro stagioni a 176.3 milioni di dollari complessivi, complice l’estensione firmata nell’estate del 2019: Portland si è impegnata a costruire attorno a lui, portando in città un nuovo allenatore in Chauncey Billups e un giocatore in grado di chiudere le partite per loro come Larry Nance Jr.. Basterà per convincerlo a restare e spegnere tutte le voci di mercato che lo circondano?