Dopo 17 anni, e numerose richieste da parte dei tifosi, per la serie che assegna il titolo la NBA ha deciso di riportare il logo delle Finals e quello del Larry O’Brien Trophy che spetterà alla squadra campione sul parquet. Sia al Frost Bank Center di San Antonio che al Madison Square Garden di New York, quindi, Spurs e Knicks si daranno battaglia su un campo per molti versi vintage

Che quella tra Spurs e Knicks che inizia mercoledì notte sia una finale un po’ vintage lo si sapeva già, anche perché la sfida tra le due squadre è la riedizione della battaglia che nel 1999 portava i texani al primo titolo della loro storia . E la NBA sembra voler corroborare questa aria un po’ nostalgica accontentando le tante richieste arrivate nel corso degli ultimi anni da parte di tifosi e appassionati che chiedevano di riportare in auge una tradizione praticata per un ventennio e poi abbandonata alla soglia degli anni Dieci.

Il logo e il trofeo sul parquet

L’ultima volta che il logo delle Finals era comparso sui parquet delle due squadre che si giocavano il titolo risale al 2014, con gli Spurs presenti e vittoriosi su Miami, mentre il Larry O’Brien Trophy, il trofeo che spetta alla squadra campione, non si vedeva sui parquet dal 2009, quando i Lakers battevano i Magic. Una tradizione, quella di inserire sul campo da gioco il logo delle Finals, iniziata nel 1989, con la serie finale tra Lakers e Pistons vinta da Detroit, mentre il trofeo è comparso dal 2004, quando in campo c’erano sempre Lakers e Pistons e a vincere era stata ancora Detroit. La serie tra San Antonio e New York che inizia mercoledì notte, però, vedrà una novità all’interno del ritorno al passato, perché il Larry O’Brien Trophy verrà personalizzato con il logo della squadra che gioca in casa.