Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

NBA, le Finals hanno una sola certezza: Sochan ha già al dito l’anello di campione

NBA

Lo scorso febbraio Jeremy Sochan aveva consensualmente risolto il contratto che lo legava agli Spurs, con cui aveva mandato a referto 28 partite nella prima parte di regular season, e poco dopo l’ala di origini polacche firmava con i Knicks. E ora, stando ai regolamenti NBA, pur probabilmente non scendendo in campo, a prescindere da come andranno a finire le Finals tra San Antonio e New York Sochan si metterà al dito l’anello di campione NBA

LA PROGRAMMAZIONE NBA SU SKY

Le 28 partite disputate con la maglia degli Spurs tra ottobre e febbraio sono state tutto fuorché indimenticabili per Jeremy Sochan, eppure quella prima parte di stagione vissuta a San Antonio, insieme alla decisione di firmare con New York una volta risolto il contratto che lo legava ai texani, frutterà al giocatore di origini polacche un anello di campione NBA già certo a prescindere dal risultato delle Finals. Sochan, d’altronde, era stato scelto proprio dagli Spurs, che al Draft del 2022 spendevano per lui la 9^ scelta assoluta, ma in nero-argento la sua carriera non è mai decollata. Da qui la decisione consensuale di rescindere il contratto con San Antonio arrivata lo scorso 11 febbraio e, due giorni dopo, la firma con i Knicks

Sochan già sicuro di ricevere l’anello

Non che con la nuova maglia Sochan abbia fatto sfracelli, perché le apparizioni in regular season sono state solo 16 e ai playoff l’ex Spurs ha giocato 23 minuti totali, tutti praticamente nei garbage time di partite già decise. Eppure, stando al regolamento NBA, essendo sceso in campo durante la stagione con entrambe le maglie, a prescindere da come andranno le Finals tra New York e San Antonio a Sochan spetterà un anello di campione NBA. E anche se con ogni probabilità non prenderà parte della contesa, quindi, con anticipo di almeno una decina di giorni l’ala può già aggiungere un traguardo non da poco al suo fin qui scarno curriculum da professionista. 

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

NBA: Altre Notizie

Suigo è 32° nei Top 100 prospetti di ESPN

NBA

Il 27 maggio scorso è scaduto il primo termine entro il quale i giocatori che si erano dichiarati...

C’è un giocatore già sicuro di vincere l’anello

NBA

Lo scorso febbraio Jeremy Sochan aveva consensualmente risolto il contratto che lo legava agli...

Finals: logo e trofeo tornano sul parquet

NBA

Dopo 17 anni, e numerose richieste da parte dei tifosi, per la serie che assegna il titolo...

Wemby: "Pop affronta cose che neanche immaginiamo"

NBA

Dopo la conquista delle prime NBA Finals della sua carriera, Victor Wembanyama ha avuto un...

Wemby: Nike celebra l’alieno sbarca alle Finals

NBA

Nella notte Victor Wembanyama ha trascinato i suoi Spurs alla vittoria a Oklahoma City in gara-7...
VAI ALLA SEZIONE

NBA: ALTRE NEWS