Dopo la conquista delle prime NBA Finals della sua carriera, Victor Wembanyama ha avuto un pensiero anche per il suo mentore Gregg Popovich: "Pop sta affrontando cose che nemmeno possiamo immaginare. Ho bisogno di vederlo e sentirlo perché non posso nemmeno capire come si sente in questo momento"

Nella conferenza stampa post-partita a seguito della gara-7 vinta sul campo degli Oklahoma City Thunder, a Victor Wembanyama è stato chiesto cosa rappresentasse per Gregg Popovich il raggiungimento delle prime Finals dal 2014: "Non so cosa possa voler dire per lui" ha ammesso Wemby prima di articolare più in profondità, anche emozionandosi per il ruolo che ha avuto come allenatore, consigliere e mentore. "Stiamo parlando di una persona che ha più esperienza di chiunque altro come allenatore e che ha affrontato tante cose nella sua carriera, e anche adesso come 'El Jefe' [il modo in cui si fa chiamare all’interno della franchigia nel suo ruolo dietro le quinte, ndr]. Sta affrontando cose che nemmeno possiamo immaginare. Ho bisogno di chiamarlo, di vederlo e di parlare con lui perché non c’è modo che io possa capire come si sente in questo momento". Poi Wemby si è concesso una battuta: "Non so se un giorno rilascerà un’intervista per spiegare come si sente. Conoscendolo, direi di no. Quello che ci diremo rimarrà solamente una storia nella mia testa, a meno che io non lo registri di nascosto… No sul serio, devo parlare con lui il prima possibile".