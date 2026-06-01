Il 27 maggio scorso è scaduto il primo termine entro il quale i giocatori che si erano dichiarati al Draft potevano ritirarsi e in diversi, anche in ragione degli alti livelli economici garantiti ora dalla NCAA, hanno optato per trascorrere la prossima stagione al college e ritentare l’avventura in NBA nel 2027. L’azzurro Luigi Suigo, invece, per ora non ha cambiato idea e nellalista aggiornata dei 100 prospetti migliori ESPN lo ha inserito al 32° posto

La tentazione, considerata anche la sempre maggior convenienza dal punto di vista economico garantita dai livelli retributivi della NCAA , forse c’è anche stata, ma, almeno per il momento, Luigi Suigo ha deciso di continuare a inseguire il suo sogno di andare in NBA . Niente anno al college per il lungo azzurro, che a differenza di molti altri coetanei sembra volersi giocarsi le sue chance al Draft del 23 e 24 giugno prossimi . In realtà Suigo ha ancora tempo fino al prossimo 13 giugno per uscire dalla lista di giocatori disponibili al Draft , ma stando all’ultimo aggiornamento sui 100 migliori prospetti pubblicato da ESPN il ragazzo cresciuto nelle giovanili dell’ Olimpia Milano parrebbe continuare a godere di ottima considerazione da parte degli esperti oltreoceano.

La nuova Top 100 di ESPN

Nelle zone alte della Top 100 di ESPN non è cambiato molto, anche perché appare ormai chiaro a tutti che le prime quattro scelte al prossimo Draft, salvo sorprese clamorose, saranno AJ Dybantsa, Darryn Peterson, Cam Boozer e Caleb Wilson. E se in vetta pare rimanere solo da decidere l’ordine con cui le quattro giovani stelle verranno chiamate, dopo la scadenza dello scorso 27 maggio, termine ultimo entro il quale i giocatori che si erano dichiarati eleggibili al Draft avevano facoltà di uscire dalle scelte e rimanere oppure andare al college, nel resto della classifica alcune cose sono cambiate. E tra i nomi messi in fila dagli esperti di ESPN c’è anche quello di Suigo, attualmente piazzato al 32° posto. Una valutazione, quella data nei confronti dell’azzurro, che fa ben sperare in vista del Draft e che alimenta il sogno del giocatore che ha vissuto l’ultima stagione in Serbia di poter fare il grande salto verso la NBA.