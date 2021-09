La NBA è sempre stata molto attenta alla "concorrenza", non solamente guardando cosa fanno le altre leghe di pallacanestro in giro per il mondo ma anche le novità cercate da altri sport, come la Premier League e la Champions League di calcio o le altre leghe professionistiche americane come NFL, NHL e MLB. E proprio il grande successo avuto dalla lega di baseball con la partita al “Field of Dreams”, il campo creato appositamente nel nord dell’Iowa sulla base del film del 1989 con Kevin Kostner, potrebbe portare la NBA a disputare delle partite di regular season all'aperto. Una suggestione interessante: come sarebbe vedere un derby di New York tra Knicks e Nets al Rucker Park (che sarà presto rinnovato con i fondi dell’associazione giocatori)? O come sarebbe vedere Lakers contro Clippers a Venice Beach? "Abbiamo esplorato e continueremo ad esplorare la possibilità" ha detto Evan Walsh, vice presidente esecutivo delle strategie cestistiche e delle analytics della NBA.