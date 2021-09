Il tiratore dei texani, pienamente recuperato dagli infortuni degli ultimi due anni, non vuole prendere parte al rebuilding dei Rockets, lasciando spazio in campo ai giovani talenti e cercando una franchigia che gli permetta di competere per il titolo. Il problema restano i 40 milioni di dollari da incassare i prossimi due anni: chi è disposto a darglieli?

Nonostante i tre anni di contratto e l’indiscutibile legame creato nelle ultime stagioni con la franchigia texana, Eric Gordon non ha nascosto durante un’intervista a The Athletic la sua intenzione di andare via da Houston in questa fase di rebuilding che sembra non riguardarlo: non è andato esplicitamente a chiederlo alla dirigenza - come fatto nei giorni scorsi da John Wall - ma ha lasciato intendere quale sia la sua intenzione nel futuro prossimo. I Rockets in aprile hanno terminato la regular season con il peggior record NBA: 17-55, portando a casa la seconda chiamata assoluta al Draft e l’opportunità di aggiungere Jalen Green a un gruppo che può contare su Kevin Porter Jr., Jae’Sean Tate e Josh Christopher (anche lui selezionato al primo giro). Giovani talenti che avrebbero più spazio sul parquet nel caso Gordon decidesse di andare via.