A pochi giorni dall’inizio del training camp, a Minneapolis hanno deciso di salutare il presidente della basketball operations che negli ultimi due anni ha raccolto pessimi risultato, sostituendolo con il suo vice - che qualche mese fa stava per andarsene a Houston - aumentando ancora di più la confusione in casa T’Wolves, come ben racconta il commento di tre lettere (basito come molti) di Karl-Anthony Towns

Impegnati in una complicata fase di transizione, con il proprietario Glen Taylor che si è impegnato nei prossimi due anni a trasferire il controllo della franchigia ai nuovi acquirenti Marc Lore e Alex Rodriguez, a Minneapolis hanno deciso di rivoluzionare nuovamente il front office: via Gersson Rosas , alla guida delle basketball operations negli ultimi due anni (con scarsi risultati, 42-94 il record raccolto che rende i T’Wolves la peggior squadra NBA dal 2019 a oggi) e colui che in ogni caso ha scelto i giocatori al Draft dello scorso luglio e portato a termine tutte le trattative estive - non da ultima, quella con Patrick Beverley. Taylor ha comunicato che a prendere il suo posto sarà Sachin Gupta , che diventa così il primo dirigente di quel livello di una franchigia NBA di origini indiane. Una notizia che sarà suonata come una vera e propria beffa alle orecchie di Rosas, che nei mesi scorsi era arrivato duramente allo scontro con il suo sottoposto: Gupta infatti, stanco del ruolo di vice presidente, aveva ricevuto un’offerta per passare a Houston (dove avrebbe guadagnato anche molto di più): la richiesta però, arrivata a giugno, non fu accolta da Minnesota e da Rosas che ritenevano un vantaggio competitivo troppo grande per i texani quello di poter disporre di un dirigente con una conoscenza così profonda del mondo T’Wolves a poche settimane dal Draft e dalla free agency.

vedi anche

Anthony Edwards è cresciuto di 5 cm in un anno

Lo scontro con il resto dello staff di Minneapolis in realtà è diventato sempre più profondo negli ultimi tempi, anche a seguito dell’allontanamento di Zarko Durisic - noto e ammirato scout che aveva lavorato per più di 20 anni con i T’Wolves - oltre alla scelta unilaterale presa nel momento della sostituzione di Ryan Saunders con Chris Finch. Stando a quanto racconta ESPN però, l’ultima crepa nel rapporto con la dirigenza è stata dettata dall’aver scoperto una relazione sentimentale tra Rosas e una componente del suo staff: un rapporto che non viola alcuna norma interna alla squadra, ma finito anch’esso sotto investigazione da parte della franchigia. Taylor, la figura a cui l'organizzazione continua a fare riferimento, ha dunque deciso di mandarlo via a pochi giorni dall’inizio del training camp per provare a dare una scossa: la scelta di Gupta infatti sembra essere provvisoria, con la dirigenza che si sta muovendo alla ricerca di candidati che possano raccogliere il testimone di Rosas. L’unico risultato ottenuto al momento è quello di totale smarrimento, nei tifosi, negli appassionati e anche nei giocatori - come dimostra il tweet di Karl-Anthony Towns che, sorpreso come tutti a leggere gli aggiornamenti via social, ha twittato soltanto tre lettere: “Cosa diavolo sta succedendo?”. Non una risposta semplice da dare quando si parla dei Minnesota Timberwolves.