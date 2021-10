“Alcune cose… sono più grandi della pallacanestro”: se avete visto il video NBA Lane - e se non l’avete fatto, sbrigatevi a recuperarlo nel player in cima a questo pezzo - sapete a cosa stiamo facendo riferimento. Al passaggio più toccante del video di tre minuti in cui tutta la lega celebra i suoi 75 anni: Devin Booker che si ferma davanti al murales di Kobe, il saluto e un vero e proprio passaggio di testimone. Una scena toccante che il n°1 dei Suns è stato lieto di interpretare: “Non nascondo di essere ancora emozionato: onorato di aver preso parte a un lavoro del genere con un ruolo così speciale. Avevo paura di essere frainteso, perché il mio obiettivo era quello di rendere l’idea di quanto lui sia ancora presente e allo stesso tempo manifestare tutto il mio rispetto per lui. È stata una decisione su cui non ho riflettuto”. Prima di andare in scena però, Booker ha chiesto consiglio: “Ho parlato con Vanessa Bryant di questo prima di registrare, lei era con me al 100% ed è stato fondamentale per farmi sentire a mio agio”. Be legendary: uno dei tanti modi per declinare un concetto ripetuto di continuo da Kobe.