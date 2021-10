“In molti avevano una scarsa considerazione di lui un paio d’anni fa e io ho sempre ripetuto che Jordan Poole sarebbe diventato un giocatore in grado di far sentire il suo peso in NBA: è davvero un ottimo giocatore perché la sicurezza che ha nei suoi mezzi è fuori dal comune e quella è la chiave che lo porterà lontano”. Parole e musica di Juan Toscano-Anderson per celebrare le tre super prestazioni dell’esterno degli Warriors, in palla più che in passato in questa preseason e autore di tre gare da incorniciare; complemento perfetto al fianco di Steph Curry. Un dato per raccontare il suo impatto: Poole ha segnato complessivamente 75 punti restando sul parquet per 69 minuti. Merito del tiro dalla lunga distanza: oltre 11 tentativi di media convertiti con il 44%. Cifre alla Curry, alla Thompson: un vero e proprio Splash Brother in più a disposizione di Steve Kerr in questo avvio di stagione - nota lieta tra un infortunio e l’altro (l’ultimo a preoccupare è quello di Jonathan Kuminga) e possibile spinta in un mercato che a questo punto potrebbe virare sul riempire l’ultimo posto del roster con un giocatore d’impatto in difesa e non un tiratore.