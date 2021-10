Dopo la quarta sconfitta su quattro gare di preseason, i Los Angeles Lakers schiereranno per la prima volta i nuovi Big Three formati da James, Davis e Westbrook nella sfida contro i Golden State Warriors nella notte tra mercoledì e giovedì. Ad annunciarlo è stato lo stesso Davis, che ha anticipato che con quel gruppo giocherà da centro fin dall’inizio Condividi:

Quattro partite e quattro sconfitte. La preseason dei Los Angeles Lakers finora non è decisamente andata come sperato, raccogliendo solo magre figure contro Brooklyn, Golden State e per due volte Phoenix. L’ultima in ordine temporale è stata quella di questa notte, un 123-94 che rappresenta il peggior scarto subito finora — nonostante la presenza in campo dall’inizio di Anthony Davis e di Russell Westbrook, mentre LeBron James è rimasto in borghese. Una sconfitta maturata soprattutto nella seconda metà del terzo quarto, quando le riserve dei Suns hanno piazzato un parziale di 18-3 spaccando in due la partita, controllando poi l’ultimo quarto nel quale è stato dato spazio agli ultimi panchinari. Anthony Davis è stato una delle poche note positive della serata dei Lakers, guidando i suoi con 19 punti (17 nel primo tempo) in 28 minuti di gioco, piazzando anche una super schiacciata in alley-oop nel secondo quarto. L’altra nota positiva è la precisione di Carmelo Anthony, che ha chiuso con 5/7 da tre per 17 punti in 16 minuti, ma tutto il resto è da rivedere — come ammesso anche da coach Frank Vogel, che ha detto chiaramente che ci sarà molto da lavorare, considerando anche la seconda pessima prova di Russell Westbrook.

approfondimento L'esordio da incubo di Westbrook con i Lakers Il numero 0 ha chiuso con più palle perse (9) e più errori al tiro (9, considerando il suo 3/12 dal campo) che punti realizzati (8) o assist per i compagni (5), senza andare neanche una volta in lunetta in 26 minuti. Una prestazione negativa che fa il paio con quella del suo esordio, anche se Westbrook non si è detto preoccupato: "Non ho mai avuto una buona preseason in tutta la mia carriera perciò non mi preoccupa. Le palle perse sono colpa mia, ma sono facili da sistemare. Devo abituare i ragazzi alla mia velocità, il mio ritmo, i miei tempi di gioco quando sono in campo".