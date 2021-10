Per quanto i suoi modi non siano stati esattamente cristallini, Ben Simmons è tornato a Philadelphia e ha cominciato il percorso per poter rientrare nel gruppo, sottoponendosi ai tamponi previsti dal protocollo anti-Covid e allenandosi per il momento in forma individuale. Coach Doc Rivers ha incontrato l’australiano definendo come "ottimo" il loro colloquio, dopo che i due non si erano più parlati dopo il meeting di agosto a Los Angeles (durante il quale, secondo una ricostruzione di Bleacher Report, Rivers avrebbe alzato i toni dicendo "È scritto nel tuo f… contratto che devi allenarti e giocare" nei confronti di Simmons). Se tutto procederà per il meglio Simmons dovrebbe tornare in gruppo a partire da venerdì, serata nella quale i Sixers sono attesi a Detroit per la loro ultima gara di preseason, ma la presenza in campo di Simmons — che potrebbe essere tornato solo per evitare di perdere ulteriori soldi, un po’ come il giocatore NFL Marshawn Lynch che partecipava alle conferenze stampa dicendo solo “Sono qui solo per non essere multato” — non è data per certa. "Io voglio che giochi e immagino che giocherà, ma chi può dirlo per davvero? Non posso entrare nella testa di nessuno" ha detto Rivers quando gli è stato chiesto se si aspetta di rivederlo in campo. "Le possibilità di vederlo in campo dipendono da cosa vedremo questa settimana. Ovviamente parte indietro rispetto agli altri perché non ha fatto il training camp. Perciò ha senso affrettare i tempi e metterlo in campo? È un discorso del tutto diverso".