Simmons torna ad allenarsi, ma “non è in forma”

Per la prima volta in stagione Ben Simmons si è allenato con i compagni di squadra, venendo "presentato" in maniera scherzosa come fosse un nuovo acquisto. Coach Rivers ha spiegato che l’australiano è in forma “decente, ma non pronto per la partita” e il suo status per l’esordio stagionale è in dubbio. Tobias Harris ha risposto sarcasticamente a chi gli chiedeva se fosse stato strano rivedere Simmons: "No, perfettamente normale"

"Ragazzi, ho il piacere di presentarvi il nuovo arrivato in squadra: Ben Simmons". Dev’essere andato più o meno così il "reinserimento" di Ben Simmons nei Philadelphia 76ers, dopo che l’australiano per la prima volta in stagione — e dopo la sua richiesta di essere ceduto, oltre ad aver saltato interamente il training camp per fare in modo che accadesse — si è allenato con i suoi compagni. A raccontare l’episodio è stato coach Doc Rivers, che ha cercato in tutti i modi di trattare il ritorno di Simmons come se fosse un avvenimento del tutto normale. "Lo abbiamo presentato in maniera scherzosa come facciamo quando arriva uno nuovo o quando ritorna uno vecchio. Lo abbiamo fatto anche con Tobias [Harris] quando è tornato dalle vacanze o Matisse [Thybulle]. I giocatori riaccolgono i compagni quando tornano. È semplicemente così che vanno le cose". Per quanto riguarda le possibilità di vederlo effettivamente in campo, però, Rivers è stato molto più circospetto:" Ancora non lo so, aspetteremo e vedremo. Dal punto di vista della condizione fisica è in forma decente, ma ovviamente non è ancora pronto per una partita. Al momento mi interessa solo che si senta a suo agio e parte della squadra. Quando sarà pronto giocherà".