Bucks-Nets e Lakers-Warriors: super notte su Sky

Si riparte con la stagione NBA, come sempre da seguire in esclusiva sui canali Sky Sport: doppio appuntamento da non perdere nella prima notte di gare, con i Milwaukee Bucks che riceveranno l’anello di fronte ai Brooklyn Nets (ore 1.30, con commento in italiano di Alessandro Mamoli e Matteo Soragna) - beffati in gara-7 in finale di Conference lo scorso anno - mentre a seguire il testa a testa sarà tra LeBron James e Steph Curry (ore 4.00, con commento in replica in italiano di Flavio Tranquillo e Davide Pessina)