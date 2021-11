Trae Young è stato spesso paragonato a Steph Curry, e anche l'ultima sfida tra i due - andata in scena nella notte - ha confermato diversi punti di contatto nello stile di gioco delle due superstar di Hawks e Warriors. Di più: Atlanta, costruita sul mercato dal GM Travis Schlenk, non nasconde di essersi ispirata al modo in cui lo stesso Schlenk e il front office di Golden State ha costruito l'ossatura della squadra, scegliendo e valorizzando certi tipi di giocatori. Solo che tutte queste somiglianze, nella gara del Chase Center, hanno finito per favorire soprattutto Steve Kerr e i californiani, così come ha candidamente confessato proprio Young. Che per lunghi tratti del secondo tempo si è trovato di fronte una difesa box-and-one da parte degli Warriors, quella difesa che gli stessi Warriors conoscono bene perché la vedono spesso attuata dalle squadre avversarie per cercare di togliere il più possibile Steph Curry dalla partita (basti ricordare coach Nurse e i Toronto Raptors durante le finali 2019). "Nel secondo tempo hanno difeso su di me quasi esclusivamente con la box-and-one - racconta Young - ma ogni volta che uscivo da un blocco sono stati bravissimi a intrappolarmi comunque nella loro difesa. Noi sul finale di gara abbiamo provato a fare lo stesso con loro, ma gli Warriors quella situazione l'hanno già vista mille volte e sanno come reagire. Se Steph viene raddoppiato o blitzato, sa di poterla dare subito via a Draymond [Green], che spesso sa di poter alzare un lob a un suo compagno o scaricare sul perimetro a un altro tiratore.