I Golden State Warriors hanno cominciato la stagione come meglio non avrebbero potuto, perdendo una sola partita (peraltro al supplementare) e raccogliendo dieci successi su undici gare disputate. Certo, il calendario ha giocato a loro favore — solo una partita fuori dalla California, contro Oklahoma City, e otto gare interne su undici —, ma il record di 10-1 li vede in vetta alla Western Conference con margine sulla seconda. E tra circa un mese e mezzo i tifosi dei Dubs potrebbero ritrovarsi un bel regalo di Natale sotto forma di Klay Thompson. Secondo quanto detto da Adrian Wojnarowski di ESPN, il recupero del tre volte campione NBA dal doppio infortunio al tendine d’Achille e al legamento crociato procede secondo i piani, e la squadra avrebbe già stabilito una "road map" per riaverlo in campo prima di Natale. Golden State affronterà una trasferta a Est di cinque partite tra l’11 e il 18 dicembre, giocando a Philadelphia, Indianapolis, New York, Boston e Toronto. In quella settimana Thompson dovrebbe allenarsi e giocare con l’affiliata della G-League, i Santa Cruz Warriors, per poi essere a disposizione di coach Steve Kerr il 20 dicembre contro Sacramento o il 23 contro Memphis, due gare interne per poter riprendere confidenza con il campo (facendo il suo debutto al nuovo Chase Center) per poi giocare nella partita di Natale, che gli Warriors disputeranno sul campo dei campioni della Western Conference in carica dei Phoenix Suns - ovviamente da seguire in diretta su Sky Sport.