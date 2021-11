Lakers, sfida agli Spurs su Sky alle 21.30

Anthony Davis è stato chiaro: "Giocando così non siamo da titolo, vedremo domenica se riusciremo a cambiare qualcosa". Le sue parole dopo la pesante sconfitta interna subita per mano dei Minnesota Timberwolves avevano il chiaro intento di scuotere l’ambiente dei gialloviola, e per loro fortuna c’è subito una partita per provare a riaprire la striscia di tre vittorie in fila prima dello stop contro Karl-Anthony Towns e compagni. La sfida ai San Antonio Spurs — da seguire in diretta su Sky Sport NBA (canale 209) a partire dalle 21.30 con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina — è l’occasione perfetta per riprendersi, anche se non sarà per niente facile. La squadra di coach Popovich, infatti, ha un record di 2-2 nelle ultime quattro partite e comincia oggi una striscia di tre gare in trasferta (contro i Clippers e contro Minnesota le prossime due) affidandosi soprattutto a Dejounte Murray, incoronato dalla leggenda George Gervin in esclusiva per Sky Sport: "Ha davanti a sé un futuro incredibile". L’ultima volta che Murray ha incrociato i Lakers ha chiuso con una tripla doppia da 21 punti, 12 rimbalzi e 15 assist: servirà un’altra grande prestazione per permettere ai giovani Spurs di tenere testa a dei Lakers che hanno voglia di riscatto.