Dopo aver perso anche contro i campioni in carica, il ritornello in casa Lakers è sempre lo stesso: quando torna LeBron James? Il problema agli addominali pare essere superato (come mostrato anche da alcuni video girati durante il riscaldamento del match a Milwaukee), ma non c’è ancora certezza: “Spero di giocare contro Boston - racconta il diretto interessato - me lo auguro”. Mentre coach Frank Vogel continua a ripetere che la sua situazione verrà valutata giorno per giorno, fonti vicine a James hanno spiegato a ESPN che è un 50-50 al momento. Nelle sue 54 partite in carriera disputate a Boston, LeBron viaggia a 28.9 punti di media - la più alta per lui in trasferta (Cleveland a parte, dove però ha disputato molte meno partite da avversario). Mercoledì è tornato ad allenarsi con i compagni, cauto nei movimenti e impegnato di continuo nel distendere gli addominali per provare a non affaticarli troppo. “Se lo chiedete a me, spero proprio che sia in campo”, ha raccontato l’allenatore dei Lakers. “Sinceramente, il mio desiderio è quello di averlo sempre a disposizione. Non è quella la discussione, ma soltanto il suo stato di forma: se avremo l’ok dei medici, non ci saranno dubbi”.