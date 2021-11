Il giocatore brasiliano di 22 anni dei Pelicans è risultato positivo a testosterone e drostanolone - entrambe sostanze vietate dalla NBA: Louzada sarà così costretto a restare fuori per 25 partite (New Orleans, dopo cinque gare, potrà tornare sul mercato e prendere un giocatore al suo posto), oltre a pagare una multa da 400.000 dollari: “Colpa degli integratori che mi sono stati prescritti dal mio nutrizionista in estate”, spiega il diretto interessato in un comunicato

La NBA ha sospeso la guardia dei Pelicans Didi Louzada per 25 partite dopo aver riscontrato da parte sua la violazione del protocollo concordato dalla lega con la NBPA riguardo l’acquisizione di sostanze considerate dopanti. Il brasiliano di New Orleans infatti è risultato positivo al testosterone e al drostanolone - entrambe vietate e che “costeranno care” a Louzada, multato per 406.109 dollari (porzione di stipendio calcolato in base alle partite che sarà costretto a saltare). Il giocatore 22enne ha cercato di spiegare le sue ragioni in un comunicato, raccontando come sia venuto a contatto con tali sostanze soltanto a seguito di un viaggio in Brasile e dopo un consulto con un nutrizionista che gli era stato raccomandato: “Mentre ero a casa mia durante la off-season, sono stato a visita da un dottore che mi ha dato vitamine e integratori: vista la sua storia di lavoro ad alto livello con sportivi e atleti, non avrei mai immaginato che quelle pillole contenessero sostanze del genere o che potessero alterare i miei valori in questo modo. Non appena ho saputo della positività del test, ho subito collaborato e mi sono messo a disposizione per comprendere cosa sia realmente accaduto”.