Il centro turco ha accusato il n°6 dei Lakers di far finta di niente di fronte allo sfruttamento portato avanti in Cina - nazione con cui Kanter è in aperta battaglia - per la produzione delle scarpe della linea di LeBron James: “Non voglio sprecare energie. In campo prima della partita ci siamo incrociati più volte, ma non è venuto a dirmi in faccia ciò che pensava”, la replica del campione gialloviola

Le battaglie e le cause per le quali combattere per Enes Kanter non finiscono mai. L’ultima in ordine di tempo a cui si sta dedicando con grande trasporto è quella in favore della promozione dei diritti civili e dell’indipendenza del Tibet. Argomento che ha mandato su tutte le furie il governo cinese, infastidito dalla scelta di Kanter di indossare delle scarpe durante la opening night con la scritta: “Free Tibet”: come ritorsione, lo stato cinese ha deciso di non trasmettere più in TV le partite dei Boston Celtics, mentre il centro turco si è lamentato con il suo allenatore di tenerlo spesso e volentieri in panchina per evitare problemi di altro tipo e non per ragioni tecniche. Contro i Lakers però Kanter è sceso in campo per 16 minuti, chiudendo con 5 punti e 7 rimbalzi a referto nel comodo successo Celtics: a far discutere però è stata la sua presa di posizione prima della palla due, critica nei confronti della Nike e soprattutto di LeBron James - reo di non prendere posizioni contro la Cina per convenienza economica.