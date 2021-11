Il pugno dato al giocatore dei Pistons costa caro a LeBron James, sospeso per una partita per la prima volta in carriera e costretto così a saltare la sfida dei Lakers al Madison Square Garden contro i Knicks. Isaiah Stewart resterà fuori per due gare, ma potrà essere regolarmente in campo il prossimo 28 novembre - quando i Pistons faranno visita a Los Angeles proprio alla squadra gialloviola

Non si può parlare di “pugno duro”, non tanto e non solo per non fare della banale ironia sull’accaduto. LeBron James però, dopo 1.583 partite giocate in NBA e 39.276 minuti trascorsi sul parquet, riceve la prima sospensione della sua carriera - costretto così a saltare la sfida che vedrà impegnati i Lakers al Madison Square Garden contro i Knicks. Un palcoscenico particolare sul quale mancherà il n°6 gialloviola, ma che giustamente lo vedrà seduto a bordocampo dopo quanto accaduto nel match contro Detroit. Isaiah Stewart - colpito al volto e poi scatenato sul parquet in cerca di vendetta - riceve due giornate di sospensione, a causa di quella che viene definita come “una reazione che ha portato al degenerare della situazione in campo e che ha messo in mostra aggressività e violenza”. Niente partita contro Miami e Milwaukee per lui, che tuttavia potrà essere in campo il prossimo 28 novembre - quando Detroit farà visita allo Staples Center proprio ai Lakers.