8/15

CHICAGO BULLS-INDIANA PACERS 77-109 | Sconfitta senza appello per i Bulls che crollano in casa contro i Pacers, in un match aperto da un 26-9 in favore di Indiana che non si è più voltata indietro. Alla sirena finale sono 21 punti per Sabonis - alla guida di un quintetto tutto in doppia cifra, che resta in campo 25 minuti e poi va a riposare sul +35. Spuntato l’attacco di Chicago che tira con il 36.5% dal campo di squadra. Una serata storta per tutti, con DeRozan fermo a quota 18 e LaVine che ne aggiunge 17 con 7/18 al tiro

VIDEO | GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA