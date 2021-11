In attesa che qualche franchigia in NBA si faccia avanti e gli offra un contratto, il due volte All-Star è tornato in campo indossando la maglia della nazionale statunitense - convocato per prendere parte a due gare di qualificazione che potrebbero essere la vetrina giusta per mettersi in mostra e conquistare così la fiducia di qualche squadra

Isaiah Thomas tornerà a indossare la divisa rossa, bianca e blu. Di nuovo, ma non quella degli Washington Wizards - con la NBA che continua a tenerlo fuori e a non puntare su di lui - ma quella della nazionale statunitense, con cui parteciperà alle qualificati per i Mondiali che si terranno in Messico nelle prossime settimane. Due volte All-Star, Isaiah Thomas è stato aggiunto al roster insieme a Justin Anderson - chiamati come sostituti degli infortunati Frank Mason III e DaQuan Jeffries. Ancora free agent e in attesa che qualche franchigia bussi alla sua porta, Thomas potrà approfittare dell’occasione per mettersi in mostra; come già accaduto lo scorso febbraio quando indossò la maglia di Team USA per due partite vinte contro Bahamas e Messico in cui segnò 14 punti di media. La competizione internazionale è in programma per l’estate 2023, ma bisogna mettersi a lavoro da subito per conquistare la qualificazione: obiettivo primario per Thomas, tanto quanto quello di prendersi di nuovo una maglia e un po’ di spazio in campo in NBA.