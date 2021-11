NBA Saturdays su Sky: torna Embiid e sfida Towns

I Sixers erano partiti con 8 vittorie nelle prime 10 gare a confermare le grandi ambizioni del gruppo di Doc Rivers. Poi però gli infortuni si sono accaniti contro Philadelphia e così nelle ultime 8 partite sono arrivate 6 sconfitte , l'ultima contro Golden State. Difficile - quasi impossibile - dover fare a meno (oltre che a Ben Simmons, per il risaputo conflitto tra giocatore e società) a Joel Embiid, Tobias Harris e - in alcune occasioni - anche a Seth Curry e Danny Green e provare a restare competitivi. Ora però a Philadelphia si può tornare a sorridere: proprio la sfida in programma a mezzanotte italiana contro Minnesota (diretta su Sky Sport NBA con commento di Dario Vismara e Marco Crespi) dovrebbe vedere il rientro di Joel Embiid e con lui anche quello (ancora non certo) di Tobias Harris , mentre Curry e Green erano già stati in campo nel ko contro Golden State dopo aver saltato la vittoria precedente sui Kings.

leggi anche

Buone notizie per i 76ers: torna in campo Embiid

Dall'altra parte una squadra - Minnesota - anche lei reduce da una sconfitta (contro Charlotte, subendo la bellezza di 133 punti) ma che in realtà prima del ko nel North Carolina viaggiava cavalcando una striscia di 5 vittorie consecutive, ottenuta grazie all'ottimo rendimento di un terzetto di giocatori come Karl-Anthony Towns, Anthony Edwards e D'Angelo Russell che fanno sperare i tifosi dei T'Wolves di aver finalmente trovato il nucleo attorno al quale costruire i successi futuri. Duello nel duello quello sotto canestro tra Embiid e Towns, che già in passato aveva regalato più di una scintilla (i due erano proprio venuti alle mani a fine ottobre 2019, in una sfida allora vinta - sul campo - dai Sixers) ma che di scintille oggi promettere di regalarne soprattutto dal punto di vista tecnico. Attenzione poi ai voli di un super atleta come Anthony Edwards, alla mano calda di Seth Curry (24 nell'ultima, anche se con 0/5 da tre, lui che viaggia sopra il 41% in stagione) ma anche al rendimento in grandissima ascesa di Tyrese Maxey, che a Philadelphia sta facendo rimpiangere sempre meno Ben Simmons. Tanti motivi di interessi, per una sfida tutta da gustare, live a mezzanotte con commento in italiano su Sky Sport NBA (e poi nelle consuete repliche della domenica).