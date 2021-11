Tra meno di 48 ore Michael Porter Jr. si sottoporrà a una delicata operazione alla schiena - la terza della sua carriera - per provare a rimettersi in sesto dopo che per tre settimane a cercato in tutti i modi di recuperare la condizione fisica ideale e tornare in campo. Il giovane talento dei Nuggets però non è riuscito a evitare un intervento che lo terrà fuori dal parquet a tempo indefinito, di sicuro per il resto della stagione NBA - togliendo a Denver un altro tassello importante in questi mesi molto sfortunati per la franchigia del Colorado. Dopo aver segnato 19 punti di media nella scorsa stagione e aver dimostrato di poter essere il complemento ideale alla coppia Jokic-Murray, Porter Jr. ha firmato un’estensione contrattuale con Denver di cinque anni a 172 milioni di dollari complessivi. Al momento i Nuggets potranno avvalersi della cosiddetta “Disabled Player Exception” soltanto per 2.6 milioni di dollari (il valore attuale del suo contratto e non quello dell’estensione), portando così il salary cap complessivo della franchigia di 1.9 milioni sotto il limite delle tasse e liberando un posto a roster che Denver dovrà provvedere a riempire nelle prossime settimane.